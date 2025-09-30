Telefonunu çaldırdı: Binlerce lira borcun altına girdi

Çavuşlu beldesinde oto fren ustası 68 yaşındaki Hurşit Özarslan'ın çalıştığı sırada dükkanına giren kişiler tarafından telefonu çalındı. Özarslan, birkaç gün sonra mobil banka hesabından 30 dakika içinde 300 bin TL kredi, 76 bin TL nakit avans çekilip 25 bin TL harcama yapıldığını fark etti ve jandarmanın yolunu tuttu. Şikayet üzerine yapılan incelemede çekilen paranın iki farklı isme havale edildiği tespit edildi.

"TAKSİTLERİNİ ÖDÜYORUM"



Geri ödemeleri yaklaşık 650 bin TL’yi bulan harcamaların taksitlerini ödemeye başladığını anlatan Özarslan, telefonunu çalan kişilerin bulunması ve ödemelerin kendisine iade edilmesini talep etti.



Özarslan, jandarmaya şikayette bulunduğunu ancak henüz bir gelişme olmadığını dile getirdi.



Kredi taksitlerini ödediğini dile getiren Özarslan, "Bu kredi ve harcamalar faiziyle birlikte yaklaşık 650 bin TL’yi buluyor." dedi.



Özarslan, hırsızların bulunmasını istedi.