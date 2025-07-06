Telefonunu gasbetti, üzerine benzin döküp yaktı: İstanbul'da vahşet
İstanbul Gaziosmanpaşa'da duyma ve konuşma engelli Ahmet Sanduvaç, telefonunu gasbeden Ö.A.'dan şikayetçi oldu. Şikayet edildiğini öğrenen Ö.A., boş bir araziye götürdüğü Sanduvaç'ın üzerine benzin döktükten sonra ateşe verdi.
İstanbul Gaziosmanpaşa'da meydana gelen olayda, duyma ve konuşma engelli Ahmet Sanduvaç, 5 Haziran günü saat 23.30 sıralarında telefonunu gasbeden Ö.A.'yı polis merkezine giderek şikayet etti.
Şikayet edildiğini öğrenen Ö.A., iddiya göre, 9 Haziran günü metro durağının çıkışında Ahmet Sanduvaç'ın önünü keserek, "Sen beni niye şikayet ediyorsun? Şikayetini geri alacaksın." diyerek tehdit etti.
BOŞ BİR ARAZİYE GÖTÜRDÜ
Ardından şüpheli Ö.A., "Telefonunu geri vereceğim" diyerek Ahmet Sanduvaç'ı boş bir araziye götürdü.
BENZİN DÖKÜP YAKTI
Burada Sanduvaç'ın üzerine benzin döken Ö.A., Sanduvaç'ı yaktıktan sonra kaçtı.
Vücudunun büyük kısmı yanan Ahmet Sanduvaç ise, yarı çıplak bir şekilde evine geldi.
BİR AY TEDAVİ GÖRDÜ
Ailesinin Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdüğü Ahmet Sanduvaç, hastanede yaklaşık bir ay tedavi gördü.
Öte yandan tedavisine evde devam edilen Ahmet Sanduvaç'ın iki kolunu da kullanamama ihtimalinin olduğu öğrenildi.
TEHDİT İDDİASI
Olaydan önce bir restoranda çalışan Ahmet Sanduvaç'ın ailesi, şüphelinin halen serbest olduğunu ve ailesinin kendilerini tehdit ettiğini iddia etti.
Ayrıca Ahmet'in yakıldıktan sonra yarı çıplak bir şekilde acılar içerisinde eve geldiği ve şikayet edilen Ö.A.'nın amcasının evin önüne gelerek Sanduvaç ailesini tehdit ettiği anlar başka bir binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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