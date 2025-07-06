Telefonunu gasbetti, üzerine benzin döküp yaktı: İstanbul'da vahşet

Vücudunun büyük kısmı yanan Ahmet Sanduvaç ise, yarı çıplak bir şekilde evine geldi.

Şikayet edildiğini öğrenen Ö.A., iddiya göre, 9 Haziran günü metro durağının çıkışında Ahmet Sanduvaç'ın önünü keserek, "Sen beni niye şikayet ediyorsun? Şikayetini geri alacaksın." diyerek tehdit etti.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da meydana gelen olayda, duyma ve konuşma engelli Ahmet Sanduvaç, 5 Haziran günü saat 23.30 sıralarında telefonunu gasbeden Ö.A.'yı polis merkezine giderek şikayet etti.

BİR AY TEDAVİ GÖRDÜ

Ailesinin Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdüğü Ahmet Sanduvaç, hastanede yaklaşık bir ay tedavi gördü.

Öte yandan tedavisine evde devam edilen Ahmet Sanduvaç'ın iki kolunu da kullanamama ihtimalinin olduğu öğrenildi.

TEHDİT İDDİASI

Olaydan önce bir restoranda çalışan Ahmet Sanduvaç'ın ailesi, şüphelinin halen serbest olduğunu ve ailesinin kendilerini tehdit ettiğini iddia etti.

Ayrıca Ahmet'in yakıldıktan sonra yarı çıplak bir şekilde acılar içerisinde eve geldiği ve şikayet edilen Ö.A.'nın amcasının evin önüne gelerek Sanduvaç ailesini tehdit ettiği anlar başka bir binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

