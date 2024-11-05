Telefonunu kurtarmak isterken canından oldu: 15 yaşındaki Erman’ın acı ölümü

Diyarbakır’da bir evde sobadan çıkan yangın, 15 yaşındaki Erman Çiftçi’nin ölümüne neden oldu.



Yangın, dün sabah saatlerinde Çüngüş ilçesi kırsal Geçit Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi.



Sobadan çıkan kıvılcımların etrafa sıçramasıyla yangın çıktı.



Yangını fark eden aile bireyleri, dışarıya çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.



İhbarla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.