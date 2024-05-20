Telefonunu tamire verdi, hesabından 238 bin lira çekildi

“15 YILLIK EMEĞİM GİTTİ”



“Otomobil almak için 15 yıldır biriktirdiğim 200 bin lirayı hesabımdan çekmek istedim. Banka yetkilisi, hesap hareketlerime baktığında hesabımdaki 200 bin liranın 99 bin 708 lirasının Mehmet Ö. isimli kişiye, 100 bin lirasının da Bayram Y. isimli şahsa 'mobil bankacılık' üzerinden gönderildiğini söyledi.” diyerek olayı anlatan Kalkan, şöyle devam etti:



“Banka yetkilisi, bir de üzerime 250 bin lira kredi çekildiğini ve bu kredinin de 38 bin lirasının yine Bayram Y. isimli şahsın hesabına aktarıldığı bilgisini verdi. 38 bin lirayı da taksitlendirerek ödemem gerektiğini ifade ettiler. Bu işlemlerin bilgim dahilinde olmadığını söylediğimde, ‘Bankanın yapacağı bir şey yok, savcılığa gideceksiniz’ denildi. İsmi geçen kişiler hakkında karakola ve savcılığa suç duyurusunda bulundum.”



Hesabından para çeken kişileri tanımadığını ifade eden Kalkan, şunları söyledi:



“Hesabımdan para çekildiği günlerde herhangi bir linke tıklamadım ve telefonuma herhangi bir uygulama indirmedim. Başka hesaplara para çıkışı olduktan sonra banka beni arayıp bir kez bile bilgilendirmedi. Mesaj dahi atmadılar. Sadece şüpheli işlem olduğunu düşünerek kredi hesabına bloke koymuşlar. Banka, üzerime çekilen krediyi de ödemek zorunda olduğumu söylüyor. Ben asgari ücretle çalışıyorum. 15 yıllık emeğim gitti. Yetkililerden hırsızların bulunmasını istiyorum. Bankanın güvenlik zafiyeti olduğunu düşünüyorum. Bu durum anlaşılırsa bankadan da şikayetçi olacağım.”