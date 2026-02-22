Telegram üzerinden grup kurup pazarlıyorlar. Şifreli mesajlarla uyuşturucu ticareti
22.02.2026 15:39
Uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Bu isimlerin verdiği ifadeler, uyuşturucu ticaretinde kullanılan iletişim yöntemlerine dikkat çekti. Özellikle dijital mesajlaşma uygulamalarını kullanan zehir tacirlerine karşı uzmanlar aileleri uyarıyor.
Dijital mesajlaşma uygulaması Telegram üzerinde kurulan gruplarda çok sayıda zehir taciri elindeki uyuşturucu maddeyi paylaşmaktan çekinmiyor. Tabanca ya da farklı tipte silahların görüntüsüyle de korku uyandırmaya çalışıyor.
Kimileri ise o gruplarda uyuşturucu kullandığı anları paylaşıyor.
PATATES HAT KULLANIYORLAR
Polisin yaptığı incelemelerde dijital mesaj uygulamaları üzerinden uyuşturucu madde satan kişilerin, patates hat tabir edilen yabancı ya da ölmüş kişilerin üzerine kayıtlı hatları kullandığı görülüyor. Bu kişilerin telefonlarından bazen de yurtdışı operatörlere kayıtlı hatlar çıkıyor.
Uyuşturucu madde kullanırken paylaşılan bir videodan fotoğraftan.
ŞİFRELİ MESAJLA UYUŞTURUCU SATIŞI
Adli Bilişim Uzmanı Mustafa Sansar, "Chat imkanı veren, sesli veya görüntülü iletişim kurma imkanı veren çeşitli platformlarda konuşmaları da şifreleyerek işlemler yapabiliyorlar." bilgisini paylaştı.
Siber güvenlik uzmanları, uyuşturucuyla mücadelede anne baba etkisine dikkat çekiyor.
Sansar, "Aileler gerekiyorsa çocuklarının bu platformlardaki yazışmaları kontrol etmeli ya da hangi programları indirdiklerine bakmalı." açıklamasında bulundu.
“SANAL MEDYA SİTELERİNDEN TEMİN ETTİM, KİŞİLERİ HİÇBİR ZAMAN GÖRMEDİM”
Ünlülere uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan İsmail Hacıoğlu ifadesinde, "Maddeyi sanal medya sitesinde bulunan uyuşturucu satış gruplarından temin ettiğim numaralardan sipariş ediyordum. Bu kişileri yüz yüze hiçbir zaman görmedim. Genellikle ikamet adresimde bulunan posta kutusuna maddeyi bırakırlar ve benim daha önceden buraya bıraktığım nakit paraları alırlar." diyerek uyuşturucu ticaretinin geldiği noktayı ortaya koymuştu.
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan İsmail Hacıoğlu'nun ifadesinin bir kısmı