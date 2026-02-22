Telegram üzerinden grup kurup pazarlıyorlar. Şifreli mesajlarla uyuşturucu ticareti

ŞİFRELİ MESAJLA UYUŞTURUCU SATIŞI

Adli Bilişim Uzmanı Mustafa Sansar, "Chat imkanı veren, sesli veya görüntülü iletişim kurma imkanı veren çeşitli platformlarda konuşmaları da şifreleyerek işlemler yapabiliyorlar." bilgisini paylaştı.

Siber güvenlik uzmanları, uyuşturucuyla mücadelede anne baba etkisine dikkat çekiyor.

Sansar, "Aileler gerekiyorsa çocuklarının bu platformlardaki yazışmaları kontrol etmeli ya da hangi programları indirdiklerine bakmalı." açıklamasında bulundu.

“SANAL MEDYA SİTELERİNDEN TEMİN ETTİM, KİŞİLERİ HİÇBİR ZAMAN GÖRMEDİM”

Ünlülere uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan İsmail Hacıoğlu ifadesinde, "Maddeyi sanal medya sitesinde bulunan uyuşturucu satış gruplarından temin ettiğim numaralardan sipariş ediyordum. Bu kişileri yüz yüze hiçbir zaman görmedim. Genellikle ikamet adresimde bulunan posta kutusuna maddeyi bırakırlar ve benim daha önceden buraya bıraktığım nakit paraları alırlar." diyerek uyuşturucu ticaretinin geldiği noktayı ortaya koymuştu.