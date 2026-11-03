Telegram'da AVCI'ya yakalandılar: 151 şüpheli gözaltında
03.11.2026 09:50
Polis 151 şüpheliyi gözaltına aldı.
Yasa dışı bahis suçuna yönelik yapay zeka destekli AVCI projesi kullanılarak yapılan teknik inceleme sonrası İstanbul merkezli 39 ilde operasyon yapıldı.
Yasa dışı bahisle mücadelede yeni bir operasyon yapıldı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dijital ortamda işlenen yasa dışı bahis suçunun önlenmesine yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ile kredi kartlarına el konuldu.
151 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Yapay zeka destekli AVCI projesi kullanılarak gerçekleştirilen teknik incelemeler sonucunda, şüphelilerin kimlikleri ve yasa dışı sanal bahis altyapısındaki rollerinin tespit edildiği bildirilen açıklamada, çalışmalarda, Telegram üzerinden yasa dışı bahis faaliyetleri yürüten çok sayıda grup ve şüphelinin belirlendiği aktarıldı.
Açıklamada, bunun üzerine İstanbul merkezli 39 ilde düzenlenen operasyonlarda 151 şüphelinin yakalandığı kaydedildi.
Vatandaşları yasa dışı bahis tuzağından korumak amacıyla ülke genelinde siber suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, operasyonda emeği geçen polisler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tebrik edildi.