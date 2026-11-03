Telegram'da AVCI'ya yakalandılar: 151 şüpheli gözaltında

FETÖ'ye yönelik iki ayrı soruşturmada 21 şüpheli yakalandı, firari 4 kişi aranıyor

FETÖ'ye yönelik iki ayrı soruşturmada 21 şüpheli yakalandı, firari 4 kişi aranıyor

Son dakika. Fon soruşturmasında 6 yeni gözaltı kararı, aralarında eski SPK Kurul Başkanvekili de var

Son dakika. Fon soruşturmasında 6 yeni gözaltı kararı, aralarında eski SPK Kurul Başkanvekili de var