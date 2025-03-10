Telekinezi ve Telepati nedir? Elon Musk'tan yeni hamle

Elon Musk'ın beyin-bilgisayar arayüzü teknolojileri geliştiren şirketi Neuralink, geleceğin bilim kurgu gibi görünen teknolojilerini gerçeğe dönüştürmek için önemli bir adım attı. Şirket, "Telepati" ve "Telekinezi" gibi kavramlar için Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne ticari marka başvurusunda bulundu. Bu başvurular, Neuralink'in yalnızca tıbbi uygulamalarla sınırlı kalmayıp, insan iletişimi ve cihaz kontrolü gibi alanlarda da etki yaratmayı hedeflediğini gösteriyor.

TELEPATİ VE TELEKİNEZİ NEDİR?

Telepati, bireylerin düşünce yoluyla iletişim kurmasını ifade ederken, telekinezi fiziksel temas olmadan nesneleri hareket ettirme yeteneğini tanımlar. Neuralink'in bu kavramları ticari marka olarak tescil ettirme girişimi, şirketin beyin implantlarıyla bu tür yetenekleri mümkün kılmayı hedeflediğini düşündürüyor.



"Telepati" adı verilen ürün, felçli bireylerin yalnızca düşünce gücüyle bilgisayarları kontrol edebilmesini sağlayacak bir beyin-bilgisayar arayüzü olarak tanımlanıyor. “Telekinezi” isminin ise robotik uzuvları ve diğer cihazları kontrol eden bir ürüne atıf olduğu tahmin ediliyor.



Kör Görüş (Blindsight) da Neuralink’in görme kaybı olan kişiler için geliştirdiği bir beyin implantı. Ticari marka başvurusunda ürün, “görsel algıyı geri kazandıran” bir cihaz olarak tanımlanıyor.



TIBBİ VE TEKNOLOJİK POTANSİYEL



Neuralink'in mevcut teknolojisi, beyin implantları aracılığıyla sinir sinyallerini toplayarak bu sinyalleri bilgisayar ekranında hareketlere dönüştürebiliyor. Şirket, bu teknolojiyi daha da geliştirerek, bireyler arasında telepatik iletişim ve robotik cihazların düşünce gücüyle kontrol edilmesi gibi yenilikçi uygulamaları hayata geçirmeyi planlıyor. Bu tür teknolojiler, özellikle nörolojik hastalıklarla mücadele eden bireyler için büyük bir umut kaynağı olabilir.



MUSK'IN TELEPATİ HAYALİ



Elon Musk, 2017 yılında Neuralink’in arkasındaki fikri açıkladığı uzun bir resmi açıklamada insanlar arası düşünce iletişimini mümkün kılmak istediğini vurgulamıştı. 2024 yılının Ağustos ayında katıldığı bir podcast’te de Musk, Nuralink hakkında “Bilgisayarla etkileşim kurmanın yepyeni yollarını açabilir” şeklinde konuşan sunucuya “Ve diğer insanlarla! Onların da Neuralink’i olması ve istemeleri şartıyla…” eklemesini yapmıştı.



Dünyanın ne zengin insanlarından olan Elon Musk, gelecekte sağlıklı bireylerin de yapay zeka ile simbiyotik bir ilişki kurabilmek için beyin implantları yaptıracağına inandığını belirtiyor.



HEYECANLANMAK İÇİN ERKEN OLABİLİR



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ticari marka avukatı Josh Gerben, isim tasdik başvurularının patent başvurusuyla karıştırılmaması gerektiğini söyledi. Ticari marka başvurularında, bir icadın nasıl çalıştığı, neler yapabildiği hakkındaki iddiaların aşırı geniş olabileceğini belirten Gerben, bu tarz büyük şirketlerin bir ürünü çalışır duruma getirmeden on yıllar öncesinden isim hakkını alabildiğini hatırlattı. Kısaca, bu başvurular Neuralink’in telepati ve telekinezi gibi konularda ilerleme kaydettiği anlamına gelmiyor.



NEURALINK DENEYLERİ DEVAM EDİYOR



Neuralink, beyin implantlarının klinik çalışmalarına başlamak için, geçtiğimiz yıl ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nden onay aldığından beri, insan denekler üzerinde testler yapıyor. Bu çığır açıcı teknoloji, özellikle felçli bireyler için umut vadediyor. Neuralink implantlarına sahip olan bireyler, yalnızca düşünce gücüyle bilgisayarları kontrol edebiliyor. Örneğin, bir denek bilgisayar faresini düşünceleriyle hareket ettirebilirken, bir diğeri internet üzerinden satranç oynayabildi.



