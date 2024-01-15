Televizyon siparişi verdi, bez geldi

GELEN KARGOYLA ŞOKE OLDU

Alaaddin Kılıç 140 ekran televizyonun 2 kilogramdan daha ağır olacağını düşünüp dolandırıldığını anlayınca kendisinden sürekli para isteyen Mesut Ü.’yü ''İş yerinden para bekliyorum gelir gelmez atacağım.'' diyerek oyaladı.

Bir gün sonra kargo Alaaddin Kılıç’ın eline ulaştı ve kutuyu açtığında bir şok daha yaşadı. Kılıç, kutunun içerisinde 6 tane bezi gördü ve hemen WhatsApp’tan Mesut Ü.’ye yazdı. Mesut Ü. ise Kılıç'ın telefon numarasını engelledi.

“PARAYI GÖNDERMEDİM DİYE SÜREKLİ ARADI”

Parayı göndermediği için dolandırılmaktan son anda kurtulan Alaaddin Kılıç şöyle konuştu:

“Televizyon bozulunca internetten televizyon siparişi vermek istedim. Bu şahsın Facebook üzerinden satış yaptığını görüp linke tıkladım. WhatsApp’tan şahıs ile görüştüm ve güvenimi kazandı. Daha önce dolandırıldığım için ürünü kargoya verdikten sonra parayı atacağımı söyledim.