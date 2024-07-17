Televizyon tamircisi gittiği evde dehşet saçtı: Başlarını çekiçle ezdi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde televizyon tamirciliği yapan M.G. isimli şahıs H.D.'nin (65) evine gitti. Evde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Gözü dönen televizyon tamircisi M.G. yanında bulundurduğu çekiçle önce ev sahibi H.D.'nin kafasına ve göğsüne vururken daha sonra H.D.'nin eşi N.D. (60) ile kızı H.G. (37) ve torunu B.G.’nin (6) de başına vurarak yaraladı.

Evden gelen sesleri duyarak H.D.'nin evine giden komşular şoke oldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



