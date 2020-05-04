Telsiz maske tartışması

Yurtdışına maske ihracatı yasağının şartlı olarak kalkmasının ardından sosyal medyada, ihracatçı firmaların ülke dışına kaliteli ve telli maske gönderdikleri, ancak ihracat miktan kadar yurtiçine hibe edilen maskelerin telsiz, tülbent kadar ince yapıda olduğu iddia edilmeye başlandı.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, Tüm Eczacı Işverenleri Sendikası (TEIS) Başkanı Nurten Saydan, maskelerin ücretsiz dağıtıldığı günden bu yana vatandaşa 250 milyon maske verildiğini belirterek, "Maalesef bu maskelerin büyük bir kısmı telsiz. Vatandaş da durumdan rahatsız ancak yapılacak bir şey yok. Tekstil sektörünün henüz tam bir hazırlığı olmadığını tahmin ediyoruz” dedi.



BULAŞMAYI TELLİ MASKE ÖNLER

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sarp Üner de maskenin en önemli unsurunun yüze oturması olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Maske burnun üstünde, çenenin altında olmalı. İnsan yüzü farklı olduğu için her maske herkesin yüzüne tam olarak oturmaz. Maske telli olursa yüze oturur ve burun ile elmacık kemikleri arasındaki boşluklar ortadan kalkar. Yani maskenin telli olması en uygunu. Yüze tam oturmayan bir maske kişinin kendisini ya da çevresini koruduğu hissi vereceği için olumsuz yönde etkiler. Üretici firma tabii ki yurtiçine de dışarıya sattığı standartta maske vermeli. Yetkililer bunu mutlaka gözönüne almalı.

Esas olan hasta kişinin maske kullanmasıdır. Bu kişiler maske kullanırsa virüsün bulaşması engellenir. Ancak artık kim hasta, kim sağlıklı bilinmediği için herkesin maske kullanması şart. Açık ama kalabalık alanlarda, işyerlerinde, toplu taşımada mutlaka maske takılmalı ve bu maske telli olmalı. Zaten telsiz maske olmamalı. Çünkü tel koruma yönünden önemli bir avantaj."



BAKANLIK DA TELLİ ÖNERİYOR

Tedarik konusunun dışında olan Sağlık Bakanlığı ise "Tıbbi Maske İç İmkanlarla Üretim Kilavuzu" yayınladı. Kılavuzda, hastaneler, aile sağlığı merkezleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri gibi sağlık tesislerinde de maske üretilebileceği açıklandı. Bazı hastanelerin salgın öncesinde de üretim yaptığı öğrenilirken, bakanlığın ortak bir standart belirlemek için yayınladığı kılavuzda da maske yapımında tel kullanını önerildi.



'HAYAT EVE SIĞAR'DA MASKE KODU ALINABİLECEK

Bu arada, vatandaşların bölgelerindeki salgın risk durumunu görebilmelerini sağlayan "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması güncellendi. Uygulamanın "Sağlık Durumu" sekmesinden vatandaşların ücretsiz maske kodu alabilmesine Meltem imkan tanındı...

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