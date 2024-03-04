TEM bağlantı yolunda kaza: Devrilen araçtan burnu bile kanamadan çıktı

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Hasdal-Okmeydanı TEM bağlantı yolunda kontrolden çıkan otomobil, yoldaki bariyerlere çarparak devrildi. Sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu. Kazanın, sürücünün mesaja bakmak için telefonu eline aldığı sırada meydana geldiği iddia edildi.

TEM bağlantı yolunda kaza: Devrilen araçtan burnu bile kanamadan çıktı

'da Hasdal-Okmeydanı TEM bağlantı yolunda seyreden otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil devrilirken sürücü Elif B. (46) kazadan yara almadan kurtuldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki incelemelerin ardından kaza yapan araç çekiciyle yoldan kaldırıldı.

TEM bağlantı yolunda kaza: Devrilen araçtan burnu bile kanamadan çıktı - 1

Kazanın, sürücünün oğlundan gelen mesaja bakmak için telefonu eline aldığı sırada meydana geldiği iddia edildi.

Kaza nedeniyle Okmeydanı-Hasdal bağlantı yolunda çift yönlü olarak trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza yapan aracın kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...