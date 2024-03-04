TEM bağlantı yolunda kaza: Devrilen araçtan burnu bile kanamadan çıktı

İstanbul'da Hasdal-Okmeydanı TEM bağlantı yolunda seyreden otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil devrilirken sürücü Elif B. (46) kazadan yara almadan kurtuldu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerindeki incelemelerin ardından kaza yapan araç çekiciyle yoldan kaldırıldı.
Kazanın, sürücünün oğlundan gelen mesaja bakmak için telefonu eline aldığı sırada meydana geldiği iddia edildi.
Kaza nedeniyle Okmeydanı-Hasdal bağlantı yolunda çift yönlü olarak trafik yoğunluğu oluştu.
Kaza yapan aracın kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
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