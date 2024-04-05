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TEM bağlantı yolunda zincirleme kaza: 6 yaralı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, TEM yolu bağlantı yolunda, 4 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 6 kişi yaralanırken ulaşım tek şeritten sağlandı.

TEM bağlantı yolunda zincirleme kaza: 6 yaralı

Kaza, saat 16.00 sıralarında TEM yolunun Körfez ilçesi bağlantı yolu, Karayolları Köprüsü mevkisinde meydana geldi.

Ankara istikametine giden 4 otomobilin arka arkaya çarpışması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobillerde bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. 

TEM bağlantı yolunda zincirleme kaza: 6 yaralı - 1

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle TEM’in Ankara yönünde kısa bir süre ulaşım tek şeritten sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden normal akışına döndü

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