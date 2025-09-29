TEM Otoyolu'nda 17 araç birbirine girdi

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi 5. Levent mevkisinde, TEM Otoyolu Edirne ve Ankara istikametinde saat 06.45 sıralarında her iki yönde de zincirleme kaza meydana geldi.

Kazada 17 aracın hasar gördüğü ve bir kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.