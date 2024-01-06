Tem Otoyolu'nda 3 araç zincirleme kazaya karıştı

İstanbul'un Ümraniye ilçesi Tem Otoyolu Edirne istikametinde, Murat Can hakimiyetindeki kamyon, seyir halindeyken önünde yine seyir halinde ilerleyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen araca arkadan çarptı.



Çarpmanın etkisiyle kontrolü kaybedilen araç, önündeki Erdem Yıldırım'ın kullandığı araca çarptı.

Kazada ölen veya yaralanan olmadı. Sürücülerin durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazaya karışan araç sürücülerini tedbir amaçlı kontrol ederken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.