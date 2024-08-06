TEM Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı kazada biri ağır 3 kişi yaralandı

TEM Otoyolu Ankara istikametinde 2 otomobil ile 1 kamyonetin karıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı kazada biri ağır 3 kişi yaralandı

Otoyolun Levent mevkisi Ankara istikametinde 2 otomobil ile bir kamyonetin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan bir yaralıyı çıkararak sağlık personeline teslim etti.

Sağlık ekiplerin ilk müdahalesinin ardından durumu ağır olan bir kişi ile diğer 2 yaralı ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Bölgede ikinci bir kaza yaşanmaması için polis ekipleri, yolun Ankara istikametini bir süre trafiğe kapattı.

Kazaya karışan araçlar bölgeye gelen çekici yardımıyla kaldırılırken, Karayolları ekipleri de yolda temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Kapanan yol, çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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