TEM Otoyolu'nda 6 kişinin öldüğü kazada kamyon şoförüne tutuklama

İstanbul'da TEM Otoyolu Silivri mevkisinde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin gözaltına alınan kamyon şoförü "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklandı.



Otoyolun Edirne istikametinde kullandığı hafriyat kamyonunun karşı şeride geçerek 2 otomobile çarptığı kazada kendisi de yaralanan ve hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan şoför Mustafa İnce'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Silivri Adliyesi'ne götürülen İnce, burada nöbetçi savcılığa çıkarıldı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI



İnce, savcılıktaki ifadesinde, kazanın olduğu gün hafriyat yüklü kamyonu ile Büyükçekmece'den Çerkezköy istikametine doğru gittiğini belirterek, aracında yasal sınırın üstünde yük bulunmadığını aktardı. Aracında kaza öncesinde benzer bir arıza yaşanmadığını kaydeden İnce, aracının bakımını ve sigortasını zamanında yaptırdığını öne sürdü.

