TEM Otoyolu'nda cip kamyona çarptı: Yaralılar var
Tekirdağ'da TEM Otoyolu'nda cipin kamyona çarptığı kazada ikisi aynı aileden 3 kişi yaralandı.
TEM Otoyolu'nun Tekirdağ'ın Ergene ilçesi gişeler mevkisinde, İstanbul istikametine giden N.D., yönetimindeki Hollanda plakalı cip, önünde ilerleyen C.S.'nin kullandığı kamyona çarptı.
Kamyonun altına giren cipte sürücü N.D, yanında bulunan eşi E.D. ve kamyon sürücüsü C.S., yaralandı.
İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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