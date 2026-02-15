TEM Otoyolu'nda çocukların tehlikeli yolculuğu

TEM Otoyolu Sultangazi mevkiinde dün öğle saatlerinde otoyol kenarında bulunan iki çocuk, yoğun araç trafiğine ve tehlikeye aldırış etmeden bariyerlerin üzerinden atlayarak karşı şeride geçmeye çalıştı.

Çocukların bir şeridi tehlikeli şekilde geçtiği, ardından diğer yöne geçmek için beklediği, ardından ise koşarak yolun karşısına geçtikleri görüldü.

"İNŞALLAH BAŞLARINA BİR İŞ GELMEZ"

O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden bir vatandaş ise, "Çocuklar otobandan karşıya geçmeye çalışıyor. Bir yolu tehlikeli şekilde geçtiler, diğer yolu geçecekler. İnşallah başlarına bir iş gelmez." diyerek yaşanan tehlikeye dikkat çekti.