TEM Otoyolu'nda feci kaza: 2 ölü, 7 yaralı

TEM Otoyolu Düzce ili Gölyaka ilçesi mevkiinde meydana gelen kazada, Ankara’dan İstanbul istikametine giden Zeynep Y. idaresindeki otomobil, Mehmet S. idaresindeki kamyonete çarparak yolda ters döndü.

Kazayı gören ve aynı istikamete giden Murat G. idaresindeki şehirlerarası yolcu otobüsü ve Serhat D. idaresindeki hafif ticari araç da kazaya karıştı. Kazada Zeynep Y. idaresindeki otomobil bariyerle otobüs arasına sıkışırken hurda yığını haline geldi.



Zincirleme trafik kazasında araçta bulunan Ahmet Yılmaz (73) ve Ayşe Çüldür (52) kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybederken, Elanur Y., Hayriye Y. ile hafif ticari araçta bulunan sürücü Serhat D. ve araçta bulunan Nazan T., Semra D., Servet D., Canan Semra S. yaralandılar.



Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri araçta sıkışanları kurtarırken, sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Sakarya ve Düzce’deki hastanelere sevk edilerek tedavi altına aldılar. Kamyonet ve otobüste bulunanlar kazadan yara almadan kurtuldu.

Otoyol trafiğe kapandı



4 aracın karıştığı kaza sonrası polis ekipleri TEM Otoyolu İstanbul istikametine Gölyaka gişeleri mevkiinden yolu trafiğe kaparak araçları D-100 karayoluna vererek uzun kuyrukların oluşmasının önüne geçti.



Kaza sonrası araçların yoldan çekilmesi ve karayolları ekipleri tarafından yolun temizlenmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.