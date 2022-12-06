TEM Otoyolu’nda hafriyat kamyonu devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

TEM Otoyolu Ziya Gökalp Mahallesi’nde seyir halindeki hafriyat kamyonu henüz bilinmeyen bir nedenle şoförün kontrolünden çıktı. Hızla sağa sola savrulan kamyon yağmurla kayganlaşan yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bariyerleri de aşan kamyon yol kenarına devrildi.



Yoldan geçerken kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde kamyon içinde sıkışan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Şoför ise itfaiye ekipleri tarafından kamyon içinden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen şoför olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TEM Otoyolu’nun 2 şeridi trafiğe kapatılırken, trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.



Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden yolcunun cansız bedeni morga kaldırıldı.