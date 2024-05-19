TEM Otoyolu'nda ilginç görüntü: Direksiyon başında zurna çaldı

TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisinde bir sürücüsü, aracıyla seyir halinde ilerlerken direksiyon başında zurna çaldı. Bir yandan yola bakan diğer yandan da elindeki zurnayı çalan sürücü, trafikteki diğer sürücülerin de hayatlarını tehlikeye attı.

TEM Otoyolu'nda ilginç görüntü: Direksiyon başında zurna çaldı

TEM Otoyolu Kağıthane Seyrantepe mevkiinde geçtiğimiz perşembe günü öğle saatlerinde yaşanan olayda bir sürücü, aracıyla yolculuk ettiği esnada direksiyon başında zurna çalmaya başladı.

Dakikalar boyunca zurnayı çalarak trafikte ilerlemeye devam eden dikkatsiz sürücü, arkasından korna çalan araçları umursamadan yoluna devam etti.

TEM Otoyolu'nda ilginç görüntü: Direksiyon başında zurna çaldı - 1

DİREKSİYON BAŞINDA ZURNA ÇALDI

Şahsın, hem yola bakmaya çalışması hem de elindeki zurnayı kontrol ederek araç kullanmaya devam etmesi yanından geçen diğer sürücüleri de adeta şoke etti.

Bir sürücünün kendisini video kaydına aldığını gören şahıs, bir an olsun zurnayı elinden düşürmeden aracını sürmeye devam etti. O anlar bir başka sürücünün cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

İki ilde kadın cinayeti

İki ilde kadın cinayeti

Esnafa, kestiği ağaç için 5 fidan hibe cezası

Esnafa, kestiği ağaç için 5 fidan hibe cezası

İstanbul'da satırlı saldırı: 1 ölü

İstanbul'da satırlı saldırı: 1 ölü

Yargı Paketinde son durum: 9. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek?

Yargı Paketinde son durum: 9. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek?

Sakarya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Sakarya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Antalya'da otel lojmanında yangın

Antalya'da otel lojmanında yangın

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...