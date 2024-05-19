TEM Otoyolu'nda ilginç görüntü: Direksiyon başında zurna çaldı

DİREKSİYON BAŞINDA ZURNA ÇALDI



Şahsın, hem yola bakmaya çalışması hem de elindeki zurnayı kontrol ederek araç kullanmaya devam etmesi yanından geçen diğer sürücüleri de adeta şoke etti.

Bir sürücünün kendisini video kaydına aldığını gören şahıs, bir an olsun zurnayı elinden düşürmeden aracını sürmeye devam etti. O anlar bir başka sürücünün cep telefonu kamerası ile görüntülendi.