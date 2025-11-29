TEM Otoyolu'nda kamyonet alev alev yandı

İstanbul'un Beykoz ilçesi TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde seyir halindeki bir kamyonette saat 09.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Şoför aracın ön kısmından çıkan dumanları fark ederek kamyoneti emniyet şeridine çekti. Alevler kısa sürede aracı tamamen sardı.

Trafikteki diğer sürücüler de yangın tüpleriyle araca müdahale etti ancak başarılı olamadı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangında kamyonette hasar oluştu.

Yangın nedeniyle trafik kontrollü şekilde sağlandığı için köprü istikametinde yoğunluk yaşandı. Trafikteki diğer sürücüler yangını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.