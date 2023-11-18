TEM Otoyolu'nda kaza: 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Körfez ilçesi TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen kamyonet, kontrolden çıkarak aynı istikamette giden bir başka araca çarptı.

Kazayı hafif hasarla atlatan aracın sürücüsü olay yerinden ayrılırken, kamyonette bulunan şoför ve yanındaki 2 kişi araç içerisinde sıkıştı.

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkışan yaralılar çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulans ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.