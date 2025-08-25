TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da TEM Otoyolu'nda otobüs ile hafriyat kamyonunun karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

'de TEM Otoyolu'nun Edirne istikametinde otobüs ile hafriyat kamyonunun da karıştığı zincirleme meydana geldi.

Kazada Emrah Dağhan (31) yaşamını yitirdi, 21 kişi de yaralandı.

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var - 1 Kaza sonrası Edirne istikametinde trafik durdu.

Bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan otoyolun Edirne istikametinde araçların kaldırılmasıyla ulaşım yeniden sağlanmaya başlandı.

Kazayla ilgili incelemeler sürüyor.

