TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var
İstanbul'da TEM Otoyolu'nda otobüs ile hafriyat kamyonunun karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.
İstanbul Küçükçekmece'de TEM Otoyolu'nun Edirne istikametinde otobüs ile hafriyat kamyonunun da karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada Emrah Dağhan (31) yaşamını yitirdi, 21 kişi de yaralandı.
Bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi.
Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan otoyolun Edirne istikametinde araçların kaldırılmasıyla ulaşım yeniden sağlanmaya başlandı.
Kazayla ilgili incelemeler sürüyor.
