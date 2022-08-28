TEM Otoyolu'nda kilometrelerce ters yönde ilerledi

İstanbul Silivri'de bir sürücü, hafif ticari aracıyla TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde kilometrelerce ters yönde ilerledi.

Çevredeki sürücüler o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Olayla ilgili çalışma başlatan Trafik Denetleme Şube müdürlüğü ekipleri, ters yönde ilerleyen sürücünün M.A. olduğunu tespit etti.

M.A. evinde yakaladı. M.A. ifadesi alınmak üzere Büyükkılıçlı Jandarma Karakolu'na götürüldü.

Ekipler, M.A.'ya bin 803 lira ceza yazdı. M.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.