TEM Otoyolu'nda köprüden düşen otomobilin sürücüsü öldü

TEM Otoyolu Kadıköy istikametinde seyir halinde olan Serdar Kesim yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden Varan Caddesi'ne düştü.



Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekipleri hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü ve yanındaki İrem M'yi bulundukları yerden çıkardı.



Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Kesim'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı İrem M, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Olay yerine gelen sürücünün yakınları sinir krizi geçirdi.



Kaza dolayısıyla Varan Caddesi trafiğe kapatıldı.

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