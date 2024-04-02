imsakiye

TEM Otoyolu'nda makas atan sürücü kazaya yol açtı

İstanbul Kartal Samandıra TEM Otoyolu'nda makas atarak ilerleyen otomobil sürücüsü 2 otomobile çarpıp kaçtı. Otomobillerden biri bariyerlere çarparak durabildi. Otomobildeki iki kişi yaralanırken kaza anı, araç kamerasıyla görüntülendi.

TEM Otoyolu'nda makas atan sürücü kazaya yol açtı

Kartal Samandıra TEM Otoyolu Samandıra istikametinde makas atarak hızla ilerleyen otomobil sürücüsü, önce orta şeritte ilerleyen Mustafa O. yönetimindeki otomobile, daha sonra sol şeritteki otomobile çarptı.

Kaza dün saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Ailesiyle birlikte bayram tatili için memleketi Safranbolu'ya giden Mustafa O., çarpmanın etkisiyle yönetimindeki otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

Makas atan otomobil sürücüsü ise durmadan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TEM Otoyolu'nda makas atan sürücü kazaya yol açtı - 1

Kaza yapan otomobilde bulunan Mukadder O. ve Nazmiye O. yaralanırken, sürücü Mustafa O. ve Behice O. kazayı yara almadan atlattı.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlatırken, kaza anı araç kamerasıyla görüntülendi.

TEM Otoyolu'nda makas atan sürücü kazaya yol açtı - 2

Kaza yapan otomobil sürücüsü Mustafa O., "Dikiz aynasından baktım. Arkadan makas atarak geliyor. Yan taraftan geçiyor sandım, sığmadı. Tekrar sol yaptı, geldi bana vurdu. Arkadan vurdu tabi ben döndüm. Orta refüjlere vurdum. 2 tane yaralımız var. Araç kaçtı gitti." dedi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...