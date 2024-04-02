TEM Otoyolu'nda makas atan sürücü kazaya yol açtı

Kaza yapan otomobilde bulunan Mukadder O. ve Nazmiye O. yaralanırken, sürücü Mustafa O. ve Behice O. kazayı yara almadan atlattı.



Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlatırken, kaza anı araç kamerasıyla görüntülendi.



Kaza yapan otomobil sürücüsü Mustafa O., "Dikiz aynasından baktım. Arkadan makas atarak geliyor. Yan taraftan geçiyor sandım, sığmadı. Tekrar sol yaptı, geldi bana vurdu. Arkadan vurdu tabi ben döndüm. Orta refüjlere vurdum. 2 tane yaralımız var. Araç kaçtı gitti." dedi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin