TEM Otoyolu'nda makas kazası

İstanbul'da Gaziosmanpaşa'da, makas atarak ilerleyen bir otomobil sürücüsü kazaya yol açtı.

TEM Otoyolu mevkiinde saat 06.40 sıralarında makas atarak ilerleyen sürücü, otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde ilerleyen servis minibüsüne arkadan çaptı.

Kazanın ardında ihbar üzerine polis, sağlık ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Polis yolda iki şeridi kapatarak güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralıları hastaneye götürdü.

Servis minibüsünün boş olduğu öğrenildi.

Kaza, başka bir otomobilin araç içi kamerasıyla görüntülendi.

