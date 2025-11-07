TEM Otoyolu'nda mıcır yüklü kamyon devrildi
07.11.2025 13:58
DHA
Kocaeli'nin Çayırova ilçesi TEM Otoyolu'nda mıcır yüklü kamyon devrildi. Kazada sürücü yaralandı.
TEM Otoyolu'nun Kocaeli Çayırova Şekerpınar mevkisinde saat 11.30 sıralarında, İstanbul yönüne giden A.F.T. idaresindeki mıcır yüklü kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Kazada kamyon şoförü yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı şoför, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım aksadı.
Kamyonun vinçle kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından ulaşım normale döndü.