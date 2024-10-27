TEM Otoyolu'nda motosiklet kazası: 2 ölü

Kaza saat 03.00 sıralarında Kağıthane TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre yolda seyir halinde olan motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle kaza yaptı. Motosikletin üzerinde bulunan 2 kişi kazanın etkisiyle yola savruldu. Savrulan iki kişi de olay yerinde hayatını kaybetti. Şahısların üzerlerinden kimlik çıkmadı.



İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Yol temizleme ekiplerinin kaza yerini temizlemesi sonrası kazaya karışan motosiklet bir çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Cenazelerin de ambulanslara taşınmasının ardından yol kontrollü olarak araç trafiğine açıldı.

Kazada hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi otopsileri yapılmak üzere Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.