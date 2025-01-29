TEM Otoyolu'nda otomobil yolcu otobüsüne çarptı: 2 yaralı

İstanbul Ümraniye'de TEM Otoyolu'nda seyir halindeki otomobil aynı istikamette ilerleyen yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, otoyolda trafik bir süre aksadı.

TEM Otoyolu'nda otomobil yolcu otobüsüne çarptı: 2 yaralı

TEM Otoyolu Çamlık Mahallesi mevkiinde saat 02.15 sıralarında Edirne istikametine seyir halinde olan ve plakası öğrenilemeyen otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak aynı yönde ilerleyen yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobildeki 2 kişi itfaiye ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla araç içerisinden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otoyolda kısa süre aksayan trafik araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

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