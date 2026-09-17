TEM Otoyolu'nda TIR yangını: Edirne yönü trafiğe kapatıldı
17.09.2026 16:24
Son Güncelleme: 17.09.2026 16:58
Seyir halindeki TIR'dan yükselen alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı.
İstanbul'un Esenyurt ilçesi TEM Otoyolu'nda TIR'da yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
İstanbul'un Esenyurt ilçesi Bahçeşehir TEM Otoyolu'nda saat 16.30 sıralarında seyir halindeki TIR'da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta yüklü bulunan kimyasal ya da plastik maddenin etrafa saçılması, yol kenarındaki otları da tutuşturdu.
Yangından çıkan dumanlar kilometrelerce uzaktan da görüldü. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Yangın nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
TRAFİK KİLİTLENDİ
Yangın nedeniyle TEM Otoyolu Edirne yönü trafiğe kapatıldı.
NTV Muhabiri Sinan Kunter, bölgede yoğun trafik oluştuğunu ve TEM'in Esenyurt-Edirne istikametine doğru tıkandığını söyledi.