TEM Otoyolu'nda TIR yangını: Edirne yönü trafiğe kapatıldı

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Bahçeşehir TEM Otoyolu 'nda saat 16.30 sıralarında seyir halindeki TIR'da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta yüklü bulunan kimyasal ya da plastik maddenin etrafa saçılması, yol kenarındaki otları da tutuşturdu.

Yangından çıkan dumanlar kilometrelerce uzaktan da görüldü. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.