TEM Otoyolu'nda trafiği kilitleyen kaza. Yaralılar var

İstanbul'da TEM Otoyolu İstanbul Büyükçekmece Karaağaç mevkii Çatalca istikametinde, aynı istikamette seyreden panelvan minibüs ile hafif ticari araç sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlar takla attı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yardıma gidip polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Yaralanan beş ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay sonrası bölgede yoğun trafik oluştu.

Karayolları ve trafik polislerinin çalışmasıyla kaza yapan araçlar yoldan kaldırıldı.