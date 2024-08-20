TEM Otoyolu'nda trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

TEM Otoyolu'nda trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

TEM Otoyolu'nda trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

TEM Otoyolun'un Edirne istikameti Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında  henüz kimliği öğrenilemeyen sürücü arızalanan aracını orta şeritte durdurdu.

Otomobilden inen sürücü aracındaki arızayı kontrol ettiği esnada hızla gelen başka otomobil arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle sürücü yola savruldu. Diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri yolun 3 şeridini trafiğe kapatarak bölgede güvenlik önlemi alırken sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Karayolları ekiplerinin temizlik çalışmalarının ardından trafik akışı normale döndü.

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