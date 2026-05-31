TEM Otoyolu'nda yol çalışması başlıyor. İstanbul yönü trafiğe kapatılacak
31.05.2026 18:12
Son Güncelleme: 31.05.2026 18:16
TEM Otoyolu'nda yol bakım onarım çalışması başlatılıyor.
TEM Otoyolu'nun Muallimköy Kavşağı ile Gebze Kavşağı arasında yapılacak olan yol çalışması nedeniyle 2 Haziran'dan itibaren İstanbul yönü trafiğe kapatılacak. Trafik akışı D-100 ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendirilecek.
Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre TEM Otoyolu İstanbul yönünde yol çalışması yapılacak.
2 Haziran Salı günü saat 08.00'den itibaren Muallimköy Kavşağı-Gebze Kavşağı arasında 24 saat esasına göre yapılacak iyileştirme ve onarım çalışması sebebiyle yol ulaşıma kapatılacak.
Çalışma süresince trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D-100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendirilecek.
D-100 ve Kuzey Marmara Otoyolu'ndan gelip, TEM Otoyolu Muallimköy Kavşağı üzerinden İstanbul yönüne girişler de bu sürede kapalı olacak. Bu istikamete gitmek isteyenler D-100 Devlet Yolu'nu kullanabilecek veya Bilişim Vadisi Kavşağı öncesindeki alt geçitten U dönüşü yapabilecek.
Ayrıca Osmangazi Köprüsü istikametinden gelip, TEM Otoyolu İstanbul ve Ankara istikametine bağlanan kollar Muallimköy Kavşağı'nda trafiğe kapatılacak. İstanbul ve Ankara yönündeki ulaşım yine D-100 Devlet Yolu'na aktarılacak.