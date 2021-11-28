TEM Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası

TEM Otoyolu Seyrantepe mevki Edirne istikametinde seyreden Hayati Bayram'ın yönetimindeki hafif ticari araç, önündeki iki otomobille çarpıştı. Daha sonra sürücüsünün adı öğrenilemeyen hafif ticari araç Hayati Bayram'ın kullandığı hafif ticari araca çarptı.

Bu sırada sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil de, önünde kaza yapan araçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar otoyola savruldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

TEM TRAFİĞE KAPANDI

Otoyol bir süre araç trafiğine kapatılırken, kazaya karışan 5 araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Otoyolda yapılan temizlik çalışmasının ardından trafik normale döndü.