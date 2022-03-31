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TEM Otoyolunda zincirleme trafik kazası: 3 kişi yaralandı

TEM Otoyolu Kavacık istikametinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü, seyir halindeki 3 otomobile çarptı. Zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Haberler - DHA 31.03.2022 - 14:28

TEM Otoyolunda zincirleme trafik kazası: 3 kişi yaralandı

TEM Otoyolu Ümraniye Kavacık istikametinde meydana gelen kaza saat 12.20 sıralarında yaşandı.

İddiaya göre bir sürücü, trafikte ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybederek önündeki bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil de önünde ilerleyen diğer 2 araca çarptı.

Kazaya karışan otomobillerden birinde bulunan Erman İnan ve yanındaki Serhat Uzun araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan 2 kişiyi çıkarttı.

Kazayı yapan sürücü hafif yaralanırken diğer otomobilden çıkarılan iki kişiyle birlikte en yakın hastaneye kaldırıldı.

Zincirleme trafik kazası nedeniyle iki şeridi kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı. 

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