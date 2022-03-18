TEM Otoyolu'nun Düzce kesimi çift yönlü ulaşıma açıldı

Haberler - Anadolu Ajansı 18.03.2022 - 16:48
Zincirleme trafik kazası nedeniyle ulaşıma kapanan TEM Otoyolu trafiğe açıldı.
Kar yağışının etkili olduğu otoyolun Kaynaşlı ilçesi viyadükler mevkisi İstanbul istikametinde bir TIR'ın makaslaması sonucu 4 TIR, 6 kamyon, 4 otomobil ve bir otobüsün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada, 6 kişi yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle otoyolun her iki istikametinde yaklaşık 1 saat sağlanamayan trafik akışı, ekiplerin çalışmasının ardından kontrollü sağlanıyor.
Yaralılar, sağlık personeli tarafından Bolu ve Düzce'deki hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan kaza nedeniyle bölgede araç kuyruğu oluştu.