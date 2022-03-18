TEM Otoyolu'nun Düzce kesimi çift yönlü ulaşıma açıldı

Zincirleme trafik kazası nedeniyle ulaşıma kapanan TEM Otoyolu trafiğe açıldı.



Kar yağışının etkili olduğu otoyolun Kaynaşlı ilçesi viyadükler mevkisi İstanbul istikametinde bir TIR'ın makaslaması sonucu 4 TIR, 6 kamyon, 4 otomobil ve bir otobüsün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.



Kazada, 6 kişi yaralandı.



Zincirleme kazada 6 kişi yaralandı

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi.



Kaza nedeniyle otoyolun her iki istikametinde yaklaşık 1 saat sağlanamayan trafik akışı, ekiplerin çalışmasının ardından kontrollü sağlanıyor.



Trafik kontrollü olarak ulaşıma açıldı

Yaralılar, sağlık personeli tarafından Bolu ve Düzce'deki hastanelere kaldırıldı.



Öte yandan kaza nedeniyle bölgede araç kuyruğu oluştu.

Yaralılara müdahale ediliyor