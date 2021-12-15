Tema İstanbul 2 ve Tema World görücüye çıktı

Tema İstanbul ve Tema İstanbul Bahçe projelerinin son etabı olacak Tema İstanbul 2, Mesa, Artaş, Kantur&Akdaş Adi Ortaklığında hayata geçiriliyor.

Alıcıların taleplerine göre şekillenen ve yatay mimari anlayışının merkeze alındığı Tema İstanbul 2 projesi ilk iki etabın hemen yanı başında hayata geçirilecek.



Düzenlenen lansman töreninde konuşan Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, "Tema İstanbul’daki yaşam kalitesini güçlü ortaklık yapımızla daha da ileri taşımak istiyoruz. Projenin yüzde 90’ının yeşil alanlara ayrıldığı Tema İstanbul 2’de az katlı dairelerin yanı sıra villalar da yer alıyor. Tema İstanbul 2 projemizi 18 ay gibi bir süre zarfında tamamlamayı hedefliyoruz." dedi.





Çetinsaya, içinde ve çevresinde yaşayanların yaşam kalitesine canlılık katacak olan Tema World eğlence parkını da 2024’ün ilk çeyreğinde faaliyete geçirmeyi planladıklarını kaydetti.





Mesa Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu da Mesa olarak 52 yıldır en iyi bildikleri işi yapmaya devam ettiklerini belirterek, "Tema İstanbul’un bizim için yeri çok farklı. Uyumla çalıştığımız aynı değerleri paylaştığımız ortaklarımızla birlikte projeye ve bölgenin potansiyeline inandık. Dünya çapında üst standartlarda geliştirdiğimiz Tema İstanbul projesi büyüklüğünün yanısıra üretim ve satışta yakaladığı referans başarıları ile çok özel ve örnek proje oldu." dedi.



Boysanoğlu, "İnşaat sektörü; ülkemizde en çok katma değer oluşturan ve 250 alt sektörü besleyen sektör konumundadır. Bizler yıllardır ülkemizin potansiyeline inandık, ülkemiz ile geliştik büyüdük. Bu kadar uzun zamandır sektörde olunca tabi ki bazı zorlu dönemleri de ülkemiz ile birlikte yaşadık, birlikte aştık.



Döviz kurlarındaki hareketlilik ile emtia fiyatlarındaki artış proje maliyetlerimizi yükseltse de bizler ülkemiz potansiyeline güveniyoruz ve yatırımlarımıza devam ediyoruz." dedi.



Kantur&Akdaş Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kantur da, "2021 yılı pandemi sebebiyle kısıtlamalar, karantina süreçleri, ekonomik daralmalarla hatırlanacak. Birçok sektörde, özellikle tedarik zincirlerinde büyük sıkıntılar yaşandı. Amerika’dan Avrupa’ya, Uzakdoğu’ya kadar enflasyonun artmadığı ülke neredeyse yok gibi.



İnşaat ve gayrimenkul sektörünün bu durumdan etkilenmemesi düşünülemezdi ancak en az seviyede etkilenen sektör olduğunu söyleyebiliriz. Birçok sektörde işler durma noktasına gelmişken bizler bu süreci iyi yönettiğimizi söyleyebiliriz." dedi.



Kantur, "2013 yılından bugüne kadar yıllık bazda satılan konut rakamları hep 1 milyonun üzerinde seyretmesi, ülkemizdeki yeni konut stoğunun yetersizliğini gösterirken, aynı zamanda ülkemizin satınalma paritesi bakımından da istikrarlı bir büyüme göstermektedir.



Yine bu tablo konuta yapılan yatırımın ne kadar doğru bir yatırım olduğunun; ne denli yüksek prim ve avantaj potansiyeli taşıdığının kanıtı niteliğindedir.



Kısa vadeli bu durum geçtikten sonra ekonominin çok daha sağlam bir zemine oturacağını ve yatırımların geçmişten daha yüksek bir oranda devam edeceğini tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.





PROJENİN YÜZDE 80’i YEŞİL ALANLAR İÇİN AYRILDI



Tema İstanbul 2’nin en çok dikkat çeken özelliği ise proje alanının yüzde 80’inin yeşil alan olarak tasarlanmış olması. Kişi başına düşen 37 metrekarelik peyzaj alanı ile Tema İstanbul 2, yüksek yaşam standartlarını devam ettiriyor. Birçok sosyal donatının bulunduğu projede; 3 kilometreyi bulan yürüyüş yolları, bisiklet yolları ve diğer rekreasyon imkanlarıyla birlikte 70 metre genişliğinde ve 800 metre uzunluğunda ‘yeşil koridor’ da yer alıyor.



PROJEDE 2.280 DAİRE VE 70 VİLLA YER ALIYOR



Tema İstanbul 2’de 80 metrekareden 196 metrekareye kadar geniş bir skalada daireler bulunacak. Projede 2.280 adet daire yer alırken bu daireler 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 olacak şekilde planlandı. Projede dairelerin yanında 70 villa da alıcıların ilgisine sunulacak. Tema İstanbul’un 1,5 milyon metrekare arsa alanı üzerine inşa edilecek Tema İstanbul 2 için konut teslimlerinin 2023’ün ikinci yarısında yapılması planlanıyor.



TEMA WORLD EĞLENCE MERKEZİ VE ŞEHİR PARKI OLACAK

Tema İstanbul 2 konut projesi ile birlikte hayata geçirilecek olan Tema World, İstanbul’un hızla gelişen ekonomisini destekleyecek, yeme-içme, oyun, eğlence ve perakende fonksiyonlarını yenilikçi ve öncül bir yaklaşımla bir araya getiren Yaşam Merkezi niteliğini taşıyacak.



Toplamda 338 bin metrekarelik alan üzerinde kurulacak Tema World, Eğlence Merkezi ve Şehir Parkı özelliklerini yansıtacakr.



Yılda 15 milyon ziyaretçinin hedeflendiği Tema World eğlence parkının 2024’ün ilk aylarında faaliyete geçmesi planlanıyor.