TEMA Vakfı Onursal Başkanı Ali Nihat Gökyiğit hayatını kaybetti (Ali Nihat Gökyiğit kimdir, kaç yaşındaydı?)

TEMA vakfının (Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı) kurucularından olan Ali Nihat Gökyiğit yaşamını yitirdi.

TEMA Vakfı, Ali Nihat Gökyiğit'in ölümüyle ilgili twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kurucu Onursal Başkanımız ve Yaprak Dedemiz Sayın Ali Nihat Gökyiğit'i kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz. Tüm ülkemizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi. Ali Nihat Gökyiğit'in cenazesi yarın ikindi namazının ardından Fatih Camisi'nden kaldırılacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gökyiğit’in vefatı nedeniyle, merhum Gökyiğit’in kızı Vahide Gigin’i telefonla arayarak taziyelerini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Gökyiğit’e Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı temennisinde bulundu.

ALİ NİHAT GÖKYİĞİT KİMDİR?

Ali Nihat Gökyiğit 23 Şubat 1925'te Artvin'de doğdu. Robert Kolej'den mezun olduktan sonra Michigan Üniversitesi'nde inşaat mühendisliği üzerine yüksek öğrenimini tamamladı.

Arkadaşı Hayrettin Karaca ile 11 Eylül 1992 tarihinde TEMA'yı, yani Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı'nın da kurucusudur.

Aslen Gürcü kökenli Gogitidze ailesine mensuptur.