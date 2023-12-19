Temayül ne demek? Temayül yoklamasının anlamı

TEMAYÜL NE DEMEK?

"Temayül" kelimesi, bir kişinin veya grupun belirli bir yöne, eyleme veya düşünceye eğilimi veya eğilimini ifade eder. Bu kelime, bir şeyi yapma veya tercih etme eğilimi anlamında kullanılır. Temayül, kişisel tercihleri ve düşünce eğilimlerini ifade etmek için kullanılan bir kavramdır.

TEMAYÜL YOKLAMASI NEDEN YAPILIR?



Temayül yoklaması kimin kime destek verdiğini öğrenmek için yapılan bir oylama şeklidir.



Genelde siyasi partiler tarafından kullanılan bu yöntem seçmenin adaylardan hangisine daha fazla ilgi, meyyal gösterdiğini anlamak için kullanılan bir araştırma yönetimidir.