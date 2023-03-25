Temayül ne demek? Temayül yoklamasının anlamı nedir?

Yerel seçimlerin yaklaşmasıyla, siyasi partiler de seçim çalışmalarını hızlandırdı. Seçim çalışmalarından biri de adaylık değerlendirmesine alınacaklarla ilgili temayül yoklaması yapılması.

TEMAYÜL KELİME ANLAMI

Temayül kelime anlamı olarak eğilim, bir yana eğilme anlamına geliyor.

TEMAYÜL YOKLAMASI NEDEN YAPILIR?

Temayül yoklaması kimin kime destek verdiğini öğrenmek için yapılan bir oylama şeklidir.



Genelde siyasi partiler tarafından kullanılan bu yöntem seçmenin adaylardan hangisine daha fazla ilgi, meyyal gösterdiğini anlamak için kullanılan bir araştırma yönetimidir