TEM'de 1,5 milyon liralık araç yandı

TEM Otoyolu Esenler mevkiinde yaklaşık 1,5 milyon lira değerindeki lüks otomobil uyandı. Sürücünün kayıplara karıştığı yangında uzun araç kuyrukları oluştu. Otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

TEM'de 1,5 milyon liralık araç yandı

TEM Otoyolu Esenler mevki Edirne istikametinde otoyolda yaklaşık 1,5 milyon lira değerinde olan lüks otomobil seyir halindeyken motor bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

Alevlerin kısa sürede aracı sarması sonucu çevredeki sürücüler itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İtfaiye istasyonuna bağlı ekip, alevlere müdahale etti.

TEM'de 1,5 milyon liralık araç yandı - 1

ALEV ALEV YANDI

Kısa sürede kontrol altına alınan yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken, otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Aracın sürücüsünün ise kayıplara karıştığı öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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