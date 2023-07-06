TEM'de 12 gün sürecek onarım çalışması

TEM Otoyolu'nun Hendek ile Gölyaka kavşakları arası yapılacak onarım çalışmaları nedeniyle kapatılacak. 10 Temmuz'da başlayacak çalışmanın 21 Temmuz'da tamamlanması bekleniyor.

TEM'de 12 gün sürecek onarım çalışması

Anadolu Otoyolu'nun, Hendek-Gölyaka kavşakları arasındaki kesim, üstyapı onarım çalışması nedeniyle 10-21 Temmuz'da trafiğe kapatılacak.

Karayolları Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Anadolu Otoyolu'nun Hendek Kavşağı ile Gölyaka Kavşağı arasında üstyapı onarım çalışması gerçekleştirilecek.

Ankara istikametinde yapılacak çalışma nedeniyle bu kesim, 10 Temmuz sabah saat 08.00'den 21 Temmuz akşam saat 17.00'ye kadar trafiğe kapatılacak.

Trafik diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanacak.

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