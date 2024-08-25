TEM'de 4 araç birbirine girdi: 2 yaralı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesi TEM yolunda, şehirlerarası yolcu otobüsünün de karıştığı zincirleme kazada 4 araç birbirine girdi. Kazada 2 kişi yaralandı

TEM'de 4 araç birbirine girdi: 2 yaralı

Kaza TEM Osmangazi Köprüsü yol ayrımı mevkisinde meydana geldi. Yolun Ankara istikametinde trafiğin aniden yavaşlaması sebebiyle araç sürücüleri fren yaptı. H.A. yönetimindeki 14 EM 869 plakalı otomobil, M.Y.'nin kullandığı 34 HNC 216 plakalı otomobil ve H.A.T. yönetimindeki 35 ALU 351 plakalı otomobile, aynı yönde seyreden M.İ.'nin kullandığı 25 AN 477 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle otomobiller yola savrulurken, otobüs yaklaşık 100 metre ileride durabildi. İtfaiye ekipleri, 14 EM 869 plakalı otomobilde sıkışan sürücü H.A. ve arka koltuktaki yolcu H.A.'yı bulundukları yerden kurtardı. Araç içerisinden kurtarılan 2 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM yolu Ankara yönünde 2 şerit trafiğe kapanırken, araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından yol yaklaşık 2 saat sonra yeniden trafiğe açıldı. Kazaya karışan araçların sürücüleri, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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