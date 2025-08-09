TEM'de zincirleme kaza: Yaralılar var
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde Gültepe Tüneli'nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde trafik kilitlendi.
Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti Kocaeli Gültepe Tüneli'nde 2 otomobil, panelvan, minibüs ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Yavaşlayan trafik akışı nedeniyle tünel girişinde de 2 otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 5 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.
Kazanın ardından otoyolun İstanbul yönünde ulaşımın tek şeritten sağlanması sebebiyle araç yoğunluğu oluştu.
- Zincirleme Kaza
- Kocaeli
- Anadolu Otoyolu