TEM'de zincirleme kaza: Yaralılar var

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde Gültepe Tüneli'nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde trafik kilitlendi.

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti Gültepe Tüneli'nde 2 otomobil, panelvan, minibüs ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Yavaşlayan trafik akışı nedeniyle tünel girişinde de 2 otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 5 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından otoyolun İstanbul yönünde ulaşımın tek şeritten sağlanması sebebiyle araç yoğunluğu oluştu.

