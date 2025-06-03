TEM'de 8 araç birbirine girdi, kimsenin burnu kanamadı

Kaza, İzmit ilçesi TEM Otoyolu Ankara istikameti Kuruçeşme Hatipköy mevkiinde meydana geldi.

2 TIR, 5 otomobil ve bir minibüs olmak üzere toplam sekiz araç zincirleme kazaya karıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazaya karışan sürücü ve yolcuları kontrol etti, şans eseri kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.