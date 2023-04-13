TEM'de ağaçlık alana uçan araç yandı: 1 ölü

Araçtaki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.



Kazanın ardından olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, araçta inceleme yaptı.



Bu sırada TEM Otoyolu'nda İstanbul istikametine trafik oluştu. Kazada hayatını kaybeden sürücünün cenazesi incelemelerin ardından Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Polisin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor.

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