TEM'de ağaçlık alana uçan araç yandı: 1 ölü

İstanbul'da Avcılar TEM Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, ağaçlık alana uçtu. Alev alarak yanan aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

TEM'de ağaçlık alana uçan araç yandı: 1 ölü

'un Avcılar ilçesi Tahtakale Mahallesi'nde TEM Otoyolu üzerinde İstanbul istikametine seyir halinde bulunan hafif ticari araç, Ispartakule mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak ağaçlık alana uçtu.

Saat 06.00 sıralarında meydana gelen olayda araç alev alarak yanmaya başladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TEM'de ağaçlık alana uçan araç yandı: 1 ölü - 1

Araçtaki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazanın ardından olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, araçta inceleme yaptı.

Bu sırada TEM Otoyolu'nda İstanbul istikametine trafik oluştu. Kazada hayatını kaybeden sürücünün cenazesi incelemelerin ardından Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polisin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor.

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