TEM'de ailenin yolunu kesti. 180 bin TL ceza ve ehliyetine el konuldu

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Otoyolun ortasında yaşanan o dehşet anları, otomobilde bulunan kadın tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Meydana gelen olayın ardından saldırıya uğrayan aile ikamet ettikleri Kocaeli'ye dönerek ilk etapta resmi bir müracaatta bulunmadı. Ancak o anlara ait görüntülerin sosyal medyada hızla yayılması ve büyük tepki toplaması üzerine emniyet güçleri harekete geçti.

180 BİN TL VE EHLİYETİNE EL KONULDU

Görüntüleri ihbar kabul eden ekipler, aracın sürücüsü Özkan B.'yi kısa sürede tespit etti. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren şahsa 180 bin TL idari para cezası kesilirken, sürücü belgesi 60 gün süreyle geçici olarak iptal edildi. Ayrıca olayla ilgili Bolu Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek alınan talimatlar doğrultusunda, saldırgan sürücü hakkında "Ulaşım Araçlarının Hareketinin Engellenmesi", "Tehdit" ve "Kasten Yaralama" suçlarından adli tahkikat başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.