TEM’de alev alan kamyon küle döndü

Yangın, dün saat 23.30 sıralarında TEM Otoyolu’nun doğu gişeleri mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonun seyir halindeyken balataları tutuştu.

Dumanları fark eden sürücü, kamyonu emniyet şeridine çekerken alevler kamyonun kasasını sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yanan kamyon söndürüldü. Yangın nedeniyle kamyon adeta hurdaya döndü.